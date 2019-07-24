Hakkari’de Eylül’de gaz yakılacak

Hakkari'de, 3 yıl önce başlatılan doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları tamamlandı. 204 kilometrelik hattın tamamlanması ile boru hattın da son testlerin yapımına başlandı. Diğer taraftan da ekiplerce şehir merkezindeki bazı noktalarda hatlar kazılıyor, sistem kutuları yerleştiriliyor. Kente Eylül'den itibaren doğalgaz verilmesi planlanıyor.