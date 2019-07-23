Dar gelirliye 280 bin konut

Hükümet, dar gelirliler başta olmak üzere toplumun tüm kesiminin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, güvenli, temel altyapı hizmetlerine sahip konutlarda yaşaması için seferberlik ilan etti. Bu kapsamda 2023 yılına kadar dar gelirlilere ve dezavantajlı gruplar için 280 bin sosyal konut yapılacak. Yeni dönemde konut piyasasında devletin düzenleyici, denetleyici, destekleyici rolü güçlendirilecek. Konut ihtiyacının yerleşmelere göre belirlenmesi için konut stoku ortaya çıkarılacak.
- Ekonomi
- 23.07.2019
- Gazete
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