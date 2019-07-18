Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte zamlı maaşlarını hesaplarında görmeye başlayan emekliler, Kurban Bayramı öncesi yatırılacak bayram ikramiyesi almaya hazırlanıyor. 2019'un ilk ikramiyesi 31 Mayıs'ta ödenmişti. Şimdi ise sıra yılın ikinci bayram ikramiyesinde. Peki, SGK SSK Bağkur emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme günü belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

EMEKLİLERE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler bu yılda Kurban Bayramı öncesi bin lira bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı'nda ikramiye alan emekliler, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini de Kurban Bayramı öncesinde alacak. Yeni emeklilerde bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

Emekliler bayram ikramiyesini Ağustos ayında hesaplarında görebilecekler. Bayram 11 Ağustos'a denk geldiği için bayran ikramiyesinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Böylelikle emekliler yılın ikinci ikramiyesini almış olacaklar. Ödemelerin kesin tarihi SGK tarafından duyurulacak.