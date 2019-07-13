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’da 5 yıldızlı otellerin kral daireleri ve villaları gecesi 110 bin TL'den tatilcileri ağırlıyor

’da 5 yıldızlı otellerin kral daireleri ve villaları, gecelik 110 bin liraya varan fiyatlarla tatilcileri ağırlıyor. Dünya liderleri ile birçok ünlü ismin de tercih ettiği villa ve süitlerin fiyatları ve gördüğü ilgide artış yaşanıyor.

Gecesi 110 bin TL
Antalya sadece 5 yıldızlı otelleriyle değil, bu otellerdeki kral daireleri, birbirinden lüks süitleri ve özel villalarıyla da dikkat çekiyor. Bu yıl rekorların kırıldığı turizminde lüks segment olarak adlandırılan villalar, kral daireleri ve süper lüks süitlere ilgi ciddi oranda arttı. Bu villa ve kral dairelerinin gecelik fiyatları 5 bin ila 20 bin dolar arasında değişiyor. Bazı otellerde villanın 1 günlük fiyatı 105- 110 bin lirayı buluyor. Kundu bölgesinde yaklaşık 50 villa ile lüks hizmet veren IC Residence Hotel'in genel müdürü Nihat Tümkaya, "Geçen seneye oranla fiyatlar 2 katına çıktı" dedi. Kentteki villa ve kral dairelerinde birbirinden ünlü birçok ismin ağırlandığını aktaran Tümkaya, "Putin, Merkel gibi liderlerin yanı sıra, Rus milyarder Roman Abramoviç, Hollywood yıldızları Monica Belluci, Sharon Stone, Mariah Carey ve Richard Gere, birçok ülkeden siyaset, iş ve sanat dünyasından ünlü isim otellerde konakladı" dedi.



Calista : Villa Leo 16 bin euro, King Suit 5 bin euro.​




Regnum Carya Golf & SPA Resort: Crown Villa, 15 bin dolar.​

KRALLARA LAYIK

The Land of Legends: Kingdom Suite 5 bin euro.

Maxx Royal Belek: Ovner villa 30 bin lira.

Titanic Mardan Palace: Lake House 15 bin, 25 bin lira.

Gloria Serenity: Bahçe içinde 2 bin metrekarelik villa 15 bin dolar.

Concorde De Luxe Hotel: 9 bin liradan başlıyor.

Rixos Sungate: Villa 19 bin dolar. Grand suit 4 bin 467 lira.

Cornelia Diamond: Presidental Suit 78 bin 784 lira. Diğer lüks oda ve villalar da 5 bin liradan 18 bin liraya kadar çıkıyor.

Ela Quality: Bin 230 metrekarelik alana kurulu villa, 7 bin 600 dolar.

Susesi Luxury Resort: VIP villası 7 bin 800 euro. 206 metrekarelik Royal Suit ise 14 bin lira.

Rixos Belek: Royal Premium Suite 2.400 euro.

Kaya Palazzo: Villa Ducale 3 bin 500 euro.

IC Hotels Residence: Superior Deluxe 2.500 lira.

Akra Hotel: Panorama Suite 8 bin 900 lira.

Rixos Downtown: King Suite 700 eurodan başlıyor.

Maxx Royal Kemer: Presidential Villa ortalama gecelik fiyatı 8 bin euro.

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