3600 ek gösterge son durum nedir? Milyonlarca memur, 3600 ek gösterge yasası ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Uzun süredir gündemi meşgul eden 3600 ek göstergenin ne zaman Meclis'e geleceği sorularına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yanıt verdi. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesi ile birlite ikramiyelerin en az 25 bin TL artması bekleniyor. Peki, 3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son durum...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?

Konu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulundu. Muhalefetin "3600 ek gösterge", "yargı reformu paketi" gibi konular ele alınmadan Meclis'in tatile çıkmasına getirdiği eleştirilerle ilgili görüşü sorulan Çelik, Meclis'in çalışma takvimiyle ilgili bir değerlendirme yapıldığını ve kararın verildiğini belirtti.

Bu konunun milletvekillerinin Meclis'teki mesaileri çerçevesinde değil başka hazırlıklarla birlikte değerlendirildiğini anlatan Çelik, bahsedilen konuların bazılarının yeni döneme kalabileceğini ancak bunun "yürürlükten kalktığı" manasına gelmeyeceğini vurguladı.