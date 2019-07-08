SSK SGK Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı hangi banka ne kadar veriyor? Emekli promosyon ikramiyesi ne kadar? Emekliler hem zamlı maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini heyecanla beklerken, bankalar da yaklaşık 12.5 milyon emekliyi müşterisi yapmak için kampanyalarına devam ediyor. Emeklilere müjdeli haber bankalardan geldi. Bayram ikramiyesi alan emekliler ek olarak promosyon alacak. Bankalar tarafınca emekliler için çok sayıda kampanya yürütülüyor. Emeklilere bankalar tarafından promosyonlar verilmektedir. 2019 yılında bu promosyon miktarının arttırılacağı söylenmişti. Bankaların düzenlediği emekliler için kampanyalar 700 liraya çıktı. Bunun yanı sıra emekli olmak isteyenleri kendi bankasına getiren müşterilerine de 100 ile 125 lira ödeme yapılıyor.