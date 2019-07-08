Sosyal güvencesi olmayan veya alma sürecinde bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı veriyor. Yaşlılık maaşı almanın yolu kolaylaştırıldı. Yaşlılık maaşı almaya aday olan kişi daha önce ailesi ile beraber değerlendiriliyordu. Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren yaşlılık aylığını 1000 liraya çıkaracak olan düzenleme Meclis'e geldi. 65 yaş aylığına ilişkin hazırlanan düzenleme kabul edilirse,. Yaşlılık aylığında yüz binlerce kişinin beklediği düzenlemede sona gelindi. 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Kişi başına düşen aylık gelir şartı asgari ücretteki yüzde 26'lık artışla birlikte 484 liradan 607 liraya çıkmıştı. Peki 2019 3 aylık 65 yaş aylığı ne kadar? 65 yaş aylığı, engelli aylığı zammı olacak mı? İşte detaylar