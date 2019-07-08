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  • 08.07.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 10:23

65 yaş 2022 ve engelli aylığı Temmuz mı ne kadar oldu? 2019 3 aylık , ne zaman ödenecek?

Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet tarafından 65 yaş aylığı veriliyor. Yüz binlerce vatandaş bu haktan yararlanıyor. Daha önceleri üç ayda bir yatırılan bu maaş Eylül 2018 itibarıyla aylık ödenmeye başlamıştı. Aylık ödenen tutar da 31 Haziran'a kadar 601 liraydı. 2022 sayılı yasaya göre; ları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, 3 Temmuz itibarıyla enflasyondaki artışa göre 0.13056'dan 0.138459'a çıktı. Yani yüzde 6.05 oranında arttı. Yapılan hesaplamayla yeni muhtaç yaşlı maaşı aylık 601 liradan 637 liraya çıkacak. Peki 65 yaş 2022 ve engelli aylığı Temmuz mı ne kadar oldu? 2019 3 aylık , ne zaman ödenecek?

Sosyal güvencesi olmayan veya alma sürecinde bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı veriyor. Yaşlılık maaşı almanın yolu kolaylaştırıldı. Yaşlılık maaşı almaya aday olan kişi daha önce ailesi ile beraber değerlendiriliyordu. Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren yaşlılık aylığını 1000 liraya çıkaracak olan düzenleme Meclis'e geldi. 65 yaş aylığına ilişkin hazırlanan düzenleme kabul edilirse,. Yaşlılık aylığında yüz binlerce kişinin beklediği düzenlemede sona gelindi. 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Kişi başına düşen aylık gelir şartı asgari ücretteki yüzde 26'lık artışla birlikte 484 liradan 607 liraya çıkmıştı. Peki 2019 3 aylık 65 yaş aylığı ne kadar? 65 yaş aylığı, engelli aylığı zammı olacak mı? İşte detaylar

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