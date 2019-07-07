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  • 08.07.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 09:04

8 Temmuz Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Peki, şu dakikalarda ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 8 Temmuz güncel kurları... Dolar/TL saat 08.17 itibarıyla 5.7418/5.7437’den işlem gördü.

Dolar ve döviz kuru vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro en önemli yatırım araçları arasında yer almaktadır. Dolar son dakika... G20 zirvesi sonrası risk iştahının arttığı TL cinsi varlıklarda iyimser seyir devam ederken, dolar/TL üç ayın en düşük seviyelerinden beklentilerden iyi gelen ABD tarımdışı istihdam verisiyle sınırlı yükseldi.

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