8 Temmuz Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar ve döviz kuru vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro en önemli yatırım araçları arasında yer almaktadır. Dolar son dakika... G20 zirvesi sonrası risk iştahının arttığı TL cinsi varlıklarda iyimser seyir devam ederken, dolar/TL üç ayın en düşük seviyelerinden beklentilerden iyi gelen ABD tarımdışı istihdam verisiyle sınırlı yükseldi.