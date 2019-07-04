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  • 04.07.2019 19:00
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 19:00

kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Sosyal Çalışma Programı kura çekilişi için heyecan devam ediyor. Başvuruda bulunan öğrenciler şimdi merakla kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte SÇP sonuçlarına ilişkin detaylar...

İŞKUR SÇP sonuçları ne zaman açıklanacak?

25 Haziran-28 Haziran tarihleri arasında Sosyal Çalışma Programı başvuruları tamamlanmıştı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekiliş sonuçlarına çevrilmişti. Peki, İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevabı...

SÇP KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 20 bin üniversite öğrencisinin Sosyal Çalışma Programı kapsamında atamalarını gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kura sonuçları saat 21.00'den itibaren "www.iskur.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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