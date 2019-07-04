25 Haziran-28 Haziran tarihleri arasında Sosyal Çalışma Programı başvuruları tamamlanmıştı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekiliş sonuçlarına çevrilmişti. Peki, İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevabı...
SÇP KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 20 bin üniversite öğrencisinin Sosyal Çalışma Programı kapsamında atamalarını gerçekleştirildiğini açıkladı.
Kura sonuçları saat 21.00'den itibaren "www.iskur.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
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