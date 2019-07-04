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300 bin esnafa 20 milyar TL

300 bin esnafa 20 milyar TL
Ekonominin belkemiği küçük işletmelere yönelik destek adımları sürüyor. İşletmelerin üretkenliğini artıran, ölçek sorunlarını çözen, finansmana erişimi kolaylaştıran, vergi indirimlerini daha geniş alanlara yayacak düzenlemeler devreye giriyor. Yılın sonuna kadar yaklaşık 300 bin esnafa işini büyütmesi için 20 milyar lirayı aşan finansman desteği sağlanacak.

HAZAL ATEŞ

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