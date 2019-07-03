Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu bugün açıklandı. Enflasyon farkının uygulanmaması yönünde bir karar çıkmazsa sigara ve içkinin vergisi artacak. ÜFE'ye göre belirlenen sigara vergisinin tahminlere göre 4 kuruş civarında artması bekleniyor.