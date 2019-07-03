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  • 04.07.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 13:19

na Temmuz mı geldi mi?

Sigaradan alınan vergiler temmuz ayında açıklanan ilk altı aylık gerçekleşmesine göre belirleniyor. Enflasyonu artırdığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıllarda bazı dönemlerde vergi artışı yapılmamıştı.

Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu bugün açıklandı. Enflasyon farkının uygulanmaması yönünde bir karar çıkmazsa sigara ve içkinin vergisi artacak. ÜFE'ye göre belirlenen sigara vergisinin tahminlere göre 4 kuruş civarında artması bekleniyor.

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