Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu bugün açıklandı. Enflasyon farkının uygulanmaması yönünde bir karar çıkmazsa sigara ve içkinin vergisi artacak. ÜFE'ye göre belirlenen sigara vergisinin tahminlere göre 4 kuruş civarında artması bekleniyor.
Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu bugün açıklandı. Enflasyon farkının uygulanmaması yönünde bir karar çıkmazsa sigara ve içkinin vergisi artacak. ÜFE'ye göre belirlenen sigara vergisinin tahminlere göre 4 kuruş civarında artması bekleniyor.
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