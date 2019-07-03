Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.07.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 09:00

Kim ne kadar maaş alacak? maaşları Temmuz mı sonrası derecesine göre kaç para?

maaşları Temmuz mı sonrası derecesine göre kaç para? Türkiye İstatistik Kurumu () haziran ayı verilerini açıkladı. Buna göre, 2019'un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019'un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak. Bu artışla 2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 888 TL'den bin 983 TL'ye, 2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 125 TL'den bin 181 TL'ye; en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 690 TL'den bin 775 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 190 TL'den bin 250 TL'ye yükselecek.

Haziran ayı enflasyon sayılarının açıklanması ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun beklediği temmuz zammı da netleşti. Memur ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam geldi. Peki yeni zamla kim ne kadar maaş alacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl temmuzda yüzde 9.17, bu yılın ocak ayında da yüzde 10.19 oranında zam yapılmıştı. Peki Başkomiser maaşları Temmuz zammı sonrası derecesine göre kaç para oldu işte tüm detaylar

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKim ne kadar maaş alacak? 2019 Başkomiser maaşları Temmuz zammı sonrası derecesine göre kaç para?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri