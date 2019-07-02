Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 02.07.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 11:15

Son dakika: açıkladı: Mevduata sigorta limiti yükseliyor

Son dakika haberine göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () Başkanı Muhiddin Gülal mevduata uygulanan sigorta limitinin artırılması için çalışma başlattıklarını açıkladı. Gülal açıklamasında, "Mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattık." dedi.

TMSF açıkladı: Mevduata sigorta limiti yükseliyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () Başkanı Muhiddin Gülal mevduata uygulanan sigorta limitinin artırılması için çalışma başlattıklarını açıkladı. Gülal açıklamasında, "Mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattık." dedi.

Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonu sigortası nedir?
Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigortası, mevduat ve katılım fonu toplamaya yetkili mevduat ve katılım bankalarının (kredi kuruluşlarının) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından faaliyet izinlerinin kaldırılması durumunda, mevduat ve katılım fonu hak sahiplerinin maruz kalacağı kayıpların devlet veya bu amaçla kurulmuş bir kurum tarafından kısmen ya da tamamen ödenmesinin garanti edilmesidir. Özetle banka ne sorun yaşarsa yaşasın hesabınızda açıklanan miktardaki meblağ garanti altında oluyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: TMSF açıkladı: Mevduata sigorta limiti yükseliyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri