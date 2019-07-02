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  • 03.07.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 09:55

Devletten karşılıksız 15 destek

Devletten karşılıksız 15 destek veriliyor. 2022 evde bakım ve yardımı alım ​oldukça merak ediliyor. Ev kadınlarına kendi işini kurabilmesi için 15 bin liraya kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınıyor.

Başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, yaşlılara, hastalara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vesilesiyle destek sağlanıyor. Bu desteklerin çoğuna bir kimlikle başvurmak yetiyor.

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