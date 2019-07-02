Devletten karşılıksız 15 destek

Başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, yaşlılara, hastalara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vesilesiyle destek sağlanıyor. Bu desteklerin çoğuna bir kimlikle başvurmak yetiyor.