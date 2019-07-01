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  • 01.07.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 11:54

? 2019 GİB hesaplama ve ödeme nasıl yapılır?

leri başladı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren konu ile ilgili detayları haberimizde derledik. GİB tarafından yapılan açıklamaya göre, MTV 2. taksit ödeme takvimi belli oldu. Peki, ? Ödemeler ne zaman bitiyor? Hangi araç sahibi ne kadar ödeme yapacak? MTV ödemeleri nasıl yapılır?

MTV 2. taksit ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından gerçekleştirilen MTV ödemeleri yılda iki taksit şeklinde ödeniyor. 31 Ocak'ta sona eren yılın ilk taksit ödemesinin ardından 1 Temmuz itibarıyla 2. taksit ödemeleri alınıyor. Peki, MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman? Hangi araç sahibi ne kadar ödeme yapacak? MTV 2. taksit ödemeleri nereden, nasıl yapılır? İşte MTV hesaplama borç sorgulama ve ödeme işlemleri...

MTV 2. TAKSİT ÖDEME NE ZAMAN?

GİB tarafından yayınlanan takvime göre, 1 Temmuz'da başlayan MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona erecek.

MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

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