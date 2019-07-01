Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından gerçekleştirilen MTV ödemeleri yılda iki taksit şeklinde ödeniyor. 31 Ocak'ta sona eren yılın ilk taksit ödemesinin ardından 1 Temmuz itibarıyla 2. taksit ödemeleri alınıyor. Peki, MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman? Hangi araç sahibi ne kadar ödeme yapacak? MTV 2. taksit ödemeleri nereden, nasıl yapılır? İşte MTV hesaplama borç sorgulama ve ödeme işlemleri...

MTV 2. TAKSİT ÖDEME NE ZAMAN?

GİB tarafından yayınlanan takvime göre, 1 Temmuz'da başlayan MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona erecek.

MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

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