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Evlerde kullanılan doğalgaza yok

Evlerde kullanılan doğalgaza zam yok
BOTAŞ'ın, 1 Temmuz'dan geçerli doğalgaz tarifeleri belli oldu. , konut ve saniyede doğalgaza yapmadı. Sadece, elektrik üretim şirketlerine sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 6.5 artırdı. Elektrik fiyatları, hafta içinde yüzde 15 artmıştı. kulislerinde, doğalgaza da bu oranlarda zam yapılabileceği konuşuluyordu. BOTAŞ, beklentilerin tersine konut ve saniyede, doğalgaz fiyatlarını değiştirmedi. Haziran tarifesiyle devam edilecek.

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