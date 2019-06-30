Evlerde kullanılan doğalgaza zam yok

BOTAŞ'ın, 1 Temmuz'dan geçerli doğalgaz tarifeleri belli oldu. BOTAŞ, konut ve saniyede doğalgaza zam yapmadı. Sadece, elektrik üretim şirketlerine sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 6.5 artırdı. Elektrik fiyatları, hafta içinde yüzde 15 artmıştı. Enerji kulislerinde, doğalgaza da bu oranlarda zam yapılabileceği konuşuluyordu. BOTAŞ, beklentilerin tersine konut ve saniyede, doğalgaz fiyatlarını değiştirmedi. Haziran tarifesiyle devam edilecek.
- Ekonomi
- 30.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.