3600 ek göstergede son durum nedir? Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı oldu. 31 Mart yerel seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge konusunun Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konular arasında yer alacağını söylemişti. 3500 ek gösterge bekleyen memurlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi? 29 Haziran 3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge zaman verilecek? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?

3600 ek gösterge konusu ile ilgili en son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelmişti. Başkan Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesi yaptığı açıklamada 3600 ek göstergenin Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konular arasında yer alacağını bildirmişti.

Meclis takvimine göre, 3600 ek göstergenin kısa sürede gündeme gelmesi düşünülüyor. Konu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.