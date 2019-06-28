Altın fiyatları ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir yıldır süren ticaret savaşını sona erdirmeye yönelik ilerleme kaydedilip kaydedilmeyeceğine ilişkin belirsizliğin etkisiyle yükselerek, üç yılın en iyi aylık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Spot altınıın ons fiyatı yüzde 0.4 artışla 1,414.61 dolara yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

28 Haziran cuma günü güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

263,17

263,22

ÇEYREK ALTIN FİYATI

415,31

424,73