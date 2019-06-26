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  • 27.06.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 13:39

Devletten 9 bin lira katkı!

Evlenmeyi düşünen gençler için devlet çeyiz hesabına para yatıranlara katkı payı ödemesi gerçekleştiriyor. 18 yaşından büyük ve Türk vatandaşı olanlar hesap açtırabiliyor ve 3 yıl boyunca çeyiz hesabına düzenli ödeme yapması gerekiyor. 18 yaşından küçükler adına ise velisi hesap açtırabilir. Çeyiz hesabı açtırabilmek için daha önce evlenmemiş olmak da gerekiyor.

Evlenecek gençleri tasarrufa teşvik etmek ve desteklemek amacıyla üç yıl önce başlatılan çeyiz hesabında üç yılını dolduranlar, mayıs ayından itibaren devlet katkısı ile birlikte evlilik birikimlerini almaya başladı. Bugüne kadar da 23 bine yakın genç hesap açtırdı. Son yapılan düzenlemelerle de çeyiz hesabı cazip hale getirildi ve devlet katkısı yüzde 25'e çıkarıldı.

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