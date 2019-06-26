Devletten 9 bin lira katkı!

Evlenecek gençleri tasarrufa teşvik etmek ve desteklemek amacıyla üç yıl önce başlatılan çeyiz hesabında üç yılını dolduranlar, mayıs ayından itibaren devlet katkısı ile birlikte evlilik birikimlerini almaya başladı. Bugüne kadar da 23 bine yakın genç hesap açtırdı. Son yapılan düzenlemelerle de çeyiz hesabı cazip hale getirildi ve devlet katkısı yüzde 25'e çıkarıldı.