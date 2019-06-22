Mobilyada, beyaz eşyada ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitiyor? Enflasyona mücadele kapsamında geçen yılın kasım ayında başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan düzenlemenin süresi gelen yoğun talep üzerine yeniden uzatılmıştı. Mobilya sektöründeki KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 8, araçlarda ÖTV indirimi ve beyaz eşyada ÖTV'nin sıfırlanması uygulamasından yararlanmak için son günler. Peki, mobilyada, beyaz eşyada ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitiyor? ÖTV ve KDV indirimi son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

ÖTV VE KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Mobilya, beyaz eşya ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi 30 Haziran'da sona erecek.

1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'a kadar sürecek.

Römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması 30 Haziran'da sona erecek. Ayrıca motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV'nin sıfırlanması da 30 Haziran'da son bulacak.