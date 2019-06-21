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Ekonomi dünyası buluştu

Ekonomi dünyası buluştu
Ekonomi Gazetecileri Derneği () tarafından gerçekleştirilen 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri, sahiplerini buldu. Garanti BBVA'nın ana sponsorluğunda düzenlenen tören, EGD Başkanı Celal Toprak'ın konuşmasıyla başladı. 15 ayrı kategoride ödül verilen organizasyonda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Burada görev alan ve yazan, objektif bir şekilde düşüncelerini aktaran, verilere göre hareket eden ekonomi basınındaki değerleri kardeşlerimizin ortaya koyacakları performans, 'ye karşı oluşturulmuş olan bu büyük algı operasyonunda aslında dönüşümünü sağlayacak ve gerçeklerle hem toplumu hem de uluslararası arenadaki her türlü paydaşı buluşturacak bir durum ortaya çıkaracaktır" dedi.

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