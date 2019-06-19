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  • 19.06.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 09:49

nda son dakika gelişmesi! 19 Haziran , gram, çeyrek, fiyatı

yatay seyrini sürdürüyor. Son günlerde düşüş trendine giren altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 0,51 azalışla 251,70 liradan işlem gördü. Şu dakikalarda altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, bugün , gram, çeyrek ve tam İşte 19 Haziran ...

Altın fiyatları ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalacağı beklentisi ve risk iştahını artıran ECB'nin para politikasında gevşeme sinyalinin ardından değer yitirdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 ekside 1,344.92 dolardan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

19 Haziran tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (19 HAZİRAN)

19 Haziran Çarşamba günü gram altın 253,89 liradan alınırken, 253,97 liradan satılıyor.

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