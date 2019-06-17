Altın fiyatları son dakika... Altın beklentilerden güçlü ABD perakende satış verisinin ardından güçlenen dolara paralel Cuma günü 14 ayın zirvesinden geriledikten sonra bugün yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günü 11 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 1,358.04'e kadar yükseldikten sonra bugün 1,341.66 dolarda Cuma gününe kıyasla yatay seyretti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

17 Haziran Pazartesi tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (17 HAZİRAN)

17 Haziran Pazartesi günü gram altın 254,90 liradan alınırken, 254,95 liradan satılıyor.