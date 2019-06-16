Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, Cumhuriyet altını 1.705,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 artarak 255,70 liradan işlem görmüştü. Düğünlerin başlaması altın satışlarını hareketlendirdi. Vatandaşlar uzun vadede yatırım için ziynet altın tercih ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

16 Haziran tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (16 HAZİRAN)

16 Haziran Pazar günü gram altın 253,96 liradan alınırken, 254,00 liradan satılıyor.