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  • 16.06.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 10:40

nda son dakika gelişmesi! 16 Haziran , gram, çeyrek, fiyatı

son dakika... Ramazan Bayramı'ndan sonra düğün sezonunun başlamasıyla satışlarda hareketlilik yaşayan altının gram fiyatı, cuma günü kapanışta yüzde 1,19 artışla 255,70 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün , , ve tam oldu?

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, Cumhuriyet altını 1.705,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 artarak 255,70 liradan işlem görmüştü. Düğünlerin başlaması altın satışlarını hareketlendirdi. Vatandaşlar uzun vadede yatırım için ziynet altın tercih ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

16 Haziran tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (16 HAZİRAN)

16 Haziran Pazar günü gram altın 253,96 liradan alınırken, 254,00 liradan satılıyor.

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