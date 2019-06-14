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  • 14.06.2019 18:36
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 18:50

O iddialara 'ndan açıklama geldi! "Borsada Katarlı çıkışı yok, girişi var"

'nca (), Katarlı yatırımcıların 'dan çıkışının söz konusu olmadığı, borsaya girişinin olduğu bildirildi.

Borsada Katarlı çıkışı yok, girişi var

'ndan () yapılan açıklamada geçen günlerde bazı basın yayın organlarında MKK verileri kullanılarak Katarlı yatırımcıların 'daki portföylerinden 4,6 milyar TL çıkış yaptıkları yönünde yapılığı belirtildi.

Haberlerde ifade edildiği şekilde Katarlı yatırımcıların Borsa 'dan çıkışının söz konusu olmadığı ve bu farklılığın sahip olunan payların piyasa değerindeki düşüşten kaynaklandığı vurgulayan açıklamada, şunlar kaydedildi:

​"KATARLI YATIRIMCILAR TARAFINDAN BORSA İSTANBUL'A GİRİŞ OLMUŞTUR"
"Katarlı yatırımcıların portföy değerindeki azalışın sebebi, Qatar National Bank'ın () sahip olduğu QNB Finansbank hisse senedinin fiyatındaki düşüşten kaynaklanmaktadır. Yatırımcının sahip olduğu halka açık nominal değerde (pay adedi) herhangi bir değişiklik olmazken, fiyat değişikliği nedeniyle portföy değerinde azalma meydana gelmiştir. Haberin aksine, kuruluşumuz kayıtlarına göre Katarlı yatırımcıların pay sahipliğinde nominal bazda (pay adedi) artış meydana gelmiştir. Diğer bir ifadeyle Katarlı yatırımcılar tarafından Borsa İstanbul'a giriş olmuştur."

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