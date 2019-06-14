Mobilya, beyaz eşya ve araçlarda ÖTV ve KDV indirim süresi uzatılmıştı. İndirim fırsatından yararlanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Enflasyonla mücadele kapsamında 1 Kasım 2019 tarihinde başlatılan ÖTV ve KDV indirimi ilk önce 31 Aralık 2018 tarihine kadar planlanmış, daha sonra gelen talepler üzerinde 31 Mart'a daha sonra ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, mobilya, beyaz eşya ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitiyor? ÖTV ve KDV indirimi son gün ne zaman?

ÖTV VE KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Beyaz eşya, mobilya ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi 30 Haziran'da sona erecek.

HANGİ ÜRÜNLER DE KDV VE ÖTV İNDİRİMİ UYGULANACAK?

Vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobillerde ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a, fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den yüzde 35'e düştü. Otomobillerdeki ÖTV indirimi 30/06/2019 tarihine kadar uzatıldı.

Ticari araçlarda KDV oranı yüzde 1 olarak 30/06/2019 tarihine kadar sürecek.

Motosikletlerdeki 250 cc ve altında bulunanlar için ÖTV'nin sıfırlanması 30/06/2019 tarihine kadar sürecek.

Evlenecekleri ve evini yenileyecekleri sevindiren bir diğer gelişme de mobilya tarafında yaşandı. Mobilyada yüzde 8 KDV, beyaz eşyada yüzde 0 ÖTV 30/06/2019 tarihine kadar uzatıldı.

BEYAZ EŞYA FİYATLARI

ÖTV vergi indirimiyle düzenlemenin buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın başta olmak üzere beyaz eşya fiyatlarını da aşağı çekmesi bekleniyor. ÖTV'nin sıfırlanması, beyaz eşyada 2 bin TL'lik bir ürünün fiyatında 134 TL'lik, 3 bin TL'lik üründe 201 TL'lik, 4 bin TL'lik bir üründe 268 TL'lik, 5 bin TL'lik bir üründe 335 TL'lik ve 6 bin TL'lik bir üründe ise 402 TL'lik bir avantaj sağlayacak.

Bakan Albayrak'ın 6 kalemde açıkladığı KDV ve ÖTV indirimleri şöyle açıklamıştı:

* Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

* Mobilya sektöründe KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirildi.

* Beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indirildi.

* 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidildi.

* Tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesini yıl sonuna kadar devam ettirilecek.

* Konut satışlarında KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasına yıl sonuna kadar devam edilecek.