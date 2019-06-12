Devlet Personel Başkanlığı sitesinde her gün yüzlerce iş ilanı yayımlıyor. İşte Türkiye genelindeki işe alım ilanlarından bazıları:
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ: 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 Haziran.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ: 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 Haziran.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ: 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 Haziran.
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ: 25 sözleşmeli büro personeli alacak. Son başvuru tarihi 14 Haziran.
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ: 14 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Haziran.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ: 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Haziran.
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ: 14 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Haziran.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 Haziran.
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ: 5 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 Haziran.
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ: 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 Haziran.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ: 3 akademik personel alacak.
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ: 2 öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 12 Temmuz.
- Ekonomi
- 12.06.2019
- Gazete
Devlet Personel Başkanlığı sitesinde her gün yüzlerce iş ilanı yayımlıyor. İşte Türkiye genelindeki işe alım ilanlarından bazıları:
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