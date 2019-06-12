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takvimi! İşte genelindeki ilanları...

İstihdam takvimi

Devlet Personel Başkanlığı sitesinde her gün yüzlerce iş ilanı yayımlıyor. İşte genelindeki ilanlarından bazıları:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ: 1 alacak. Son 11 Haziran.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ: 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi .

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ: 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 Haziran.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ: 25 sözleşmeli büro personeli alacak. Son başvuru tarihi .

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ: 14 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi .

AMASYA ÜNİVERSİTES​İ: 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Haziran.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ: 14 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Haziran.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 Haziran.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERS​İTESİ: 5 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 Haziran.

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ: 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 Haziran.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ: 3 akademik personel alacak.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ: 2 öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 12 Temmuz.

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