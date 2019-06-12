Faizsiz ve taksitle ev nasıl alınır? Faizsiz ev alma şartları nedir? Yüksek faiz oranları sebebiyle birçok kişi faizsiz ve taksitle ev nasıl alınır konusunda araştırma yapmakta. Tasarrufla Ev anlayışıyla hizmet veren birçok firma, müşteriye vade süresini belirleme olanağı sunarak ev sahibi olma olanağı sağlamaktadır. Tasarrufla Ev sistemindeki bireylerin firmaya güven duyması gerekmektedir. Bu noktada firma bunu 4 ana koşulla sağlamakta. Bunlar; Ev teslimi yapılmış müşterilere borçlarını tamamen ödeyinceye dek satılamaz şerhi düşürülür. Müşteri talep ederse teminat mektubunu alabilir. Hakların korunabilmesi için teminat senedi verilir ve müşteriyle özel sözleşme imzalanır.