Şırnak yeniden inşa ediliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla yaşanan sosyoekonomik dönüşüm, terörle mücadeledeki başarı Doğu ve Güneydoğu'nun yatırım karnesine de yansıdı. Hükümet, son 6 yılda 500 milyar liranın üzerinde yatırıma teşvik verdi. 6. bölgede sabit yatırım tutarı 30 milyar lirayı geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak'ta 9 bin 270 konutun inşasının sürdüğünü belirtti.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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