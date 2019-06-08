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yeniden inşa ediliyor

Şırnak yeniden inşa ediliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla yaşanan sosyoekonomik dönüşüm, terörle mücadeledeki başarı Doğu ve Güneydoğu'nun yatırım karnesine de yansıdı. Hükümet, son 6 yılda 500 milyar liranın üzerinde yatırıma teşvik verdi. 6. bölgede sabit yatırım tutarı 30 milyar lirayı geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'ta 9 bin 270 konutun inşasının sürdüğünü belirtti.

HAZAL ATEŞ

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