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Kruvaziyerlerin rotası Türkiye
Yabancı in akın ettiği ülkemizde, sektörün en önemli gelir kalemlerinden birini oluşturan de de canlılık başladı. Kruvaziyer gemiler rotalarını 'ye çevirdi. Yıl sonuna kadar Türkiye'ye 275 gemi 400 bin turist getirecek. Bu sayının 2020'de 550 bini, 2021'de 2 milyonu bulması bekleniyor. Gemilerden günübirlik inen ve gün boyu şehri gezerek alışveriş yapan bu turistler, ortalama bir günde 800-1.000 dolar bırakıyor. Bu yıl kurvaziyer turizminden yaklaşık 400 milyon dolarlık gelir bekleniyor.

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