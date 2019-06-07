Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 07.06.2019 18:25
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 09:34

7 Haziran: Çeyrek ve fiyatlarında güncel rakamlar…

Altın fiyatları yatırımcının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarını merakla araştıran yatırımcılar, özellikle ufak yatırımcı tarafından tercih edilen gram ve fiyatlarını merak ediyor.

Altın fiyatlarında son durum ise yatırımlarını kontrol etmek isteyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son günlerde ufak hareketler yaşanıyor. İşte 7 Haziran tarihli altın fiyatlarında son durum...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri7 Haziran: Çeyrek ve gram altın fiyatlarında güncel rakamlar…
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri