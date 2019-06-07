Altın fiyatlarında son durum ise yatırımlarını kontrol etmek isteyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son günlerde ufak hareketler yaşanıyor. İşte 7 Haziran tarihli altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatlarında son durum ise yatırımlarını kontrol etmek isteyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son günlerde ufak hareketler yaşanıyor. İşte 7 Haziran tarihli altın fiyatlarında son durum...
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