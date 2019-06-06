Heybeliada'da orman yangını

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlara itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın, Heybeliada İtfaiye'ne bağlı ekipler tarafından büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Olay yerine tedbir amaçlı yangına müdahale için helikopter de geldi. Ancak yangının söndürülmesi nedeniyle helikopter müdahale etmeden geri döndü.