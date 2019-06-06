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  • 06.06.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 17:47

'da orman ı

'daki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay yerine tedbir amaçlı yangına müdahale için helikopter de geldi.

Heybeliada'da orman yangını

'da ormanlık alanda çıkan , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlara itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın, Heybeliada İtfaiye'ne bağlı ekipler tarafından büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Olay yerine tedbir amaçlı yangına müdahale için helikopter de geldi. Ancak yangının söndürülmesi nedeniyle helikopter müdahale etmeden geri döndü.

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