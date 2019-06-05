5 Haziran altın fiyatları düştü son dakika Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell´ın, bankanın ticaret savaşı risklerine karşı gerekli önlemleri alacağını söylemesi ardından faiz oranlarının düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, üç ayın zirvesine yakın düzeyde tutundu. Faiz haberi altın fiyatına yaradı. 5 Haziran altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Ramazan Bayramı arefe günü piyasalar yarım gün açık olacak. Yatırımcılar Ramazan Bayramı öncesinde altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Haziran canlı altın fiyatları...