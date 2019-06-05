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  • 05.06.2019 14:22
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 14:23

5 Haziran altın fiyatları düştü , çeyrek tam fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell´ın, bankanın ticaret savaşı risklerine karşı gerekli önlemleri alacağını söylemesi ardından faiz oranlarının düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, üç ayın zirvesine yakın düzeyde tutundu. Petrol fiyatları ABD stoklarında görülen günlük 3.5 milyon varillik artış ve Rusya´nın devlet petrol şirketi Rosneft CEO´su İgor Sechin´in Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü´nün (OPEC) üretim kısıntılarının amacını sorgulaması etkisiyle düştü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 27 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 1,312.6 dolara kadar çıktıktan sonra yüzde 0.5 artıda 1,312.37 dolarda seyrediyor. Bugün gramı, , ve tam oldu? İşte 5 Haziran canlı altın fiyatları...

5 Haziran altın fiyatları düştü son dakika Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell´ın, bankanın ticaret savaşı risklerine karşı gerekli önlemleri alacağını söylemesi ardından faiz oranlarının düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, üç ayın zirvesine yakın düzeyde tutundu. Faiz haberi altın fiyatına yaradı. 5 Haziran altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Ramazan Bayramı arefe günü piyasalar yarım gün açık olacak. Yatırımcılar Ramazan Bayramı öncesinde altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Haziran canlı altın fiyatları...

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