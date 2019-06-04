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  • 04.06.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 09:52

Hükümetten işsizliği bitirecek adım! Düğmeye basıldı

Hükümet düğmeye bastı. Bayram sonrası yi daha da canlandırmak için tam gaz çalışmaya devam edecek yetkililer işsizliğe merhem olacak, istihdamı ve üretimi artıracak hibeleri devreye aldı.

Hükümetten işsizliği bitirecek adım! Düğmeye basıldı

Hükümet işsizliğe merhem olacak, istihdamı ve üretimi artıracak hibeleri devreye aldı. KOBİ'lere, kırsaldaki işletmelere, engelli ve eski hükümlüye ciddi fırsatlar sunuluyor.

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