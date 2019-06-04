Hükümetten işsizliği bitirecek adım! Düğmeye basıldı

Hükümet işsizliğe merhem olacak, istihdamı ve üretimi artıracak hibeleri devreye aldı. KOBİ'lere, kırsaldaki işletmelere, engelli ve eski hükümlüye ciddi fırsatlar sunuluyor.
Hükümet işsizliğe merhem olacak, istihdamı ve üretimi artıracak hibeleri devreye aldı. KOBİ'lere, kırsaldaki işletmelere, engelli ve eski hükümlüye ciddi fırsatlar sunuluyor.
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