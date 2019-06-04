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  • 05.06.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 14:17

4 Haziran güncel altın fiyatları bugün ne kadar?

arefe günü piyasalar yarım gün açık olacak. Yatırımcılar Ramazan Bayramı öncesinde altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatları hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonu yükselişe geçti. 'da 24 ayar gramı günü yüzde 0,08 artışla 244,40 liradan tamamladı.

Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret savaşı ve ABD'nin Meksika'ya ek gümrük vergisi getirme tehdidinin ardından yatırımcıların güvenli liman kabul ettikleri varlıklara yönelmesi sonucu iki aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı.4 Haziran Salı günü gram altın 246,42 liradan alınırken, 246,47 liradan satılıyor. Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir.

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