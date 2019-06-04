4 Haziran güncel altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret savaşı ve ABD'nin Meksika'ya ek gümrük vergisi getirme tehdidinin ardından yatırımcıların güvenli liman kabul ettikleri varlıklara yönelmesi sonucu iki aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı.4 Haziran Salı günü gram altın 246,42 liradan alınırken, 246,47 liradan satılıyor. Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir.