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  • 31.05.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 09:33

son durum: 31 Mayıs , çeyrek, ne kadar? Canlı rakamlar

haftanın son işlem gününde ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar küçe altının gram fiyatı, günü yüzde 2,01 düşüşle 244,20 liradan tamamlamıştı. Gram altın 31 Mayıs'a 243,47 liradan başladı. Peki, şu dakikalarda , gram altın, çeyrek altın ve tam oldu? İşte 31 Mayıs ...

Altın fiyatları Trump'ın Meksika'ya gümrük vergisi tehdidinin ardından yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine paralel değer kazandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,290.88 dolara çıkarken, ay başından bu yana kaydettiği yükseliş yüzde 0.6'yı buldu. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

31 Mayıs tarihli altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

31 Mayıs Cuma günü gram altın 249,24 liradan alınırken, 249,32 liradan satılıyor.

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