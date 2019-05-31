Altın fiyatları Trump'ın Meksika'ya gümrük vergisi tehdidinin ardından yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine paralel değer kazandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,290.88 dolara çıkarken, ay başından bu yana kaydettiği yükseliş yüzde 0.6'yı buldu. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Mayıs canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
31 Mayıs tarihli altın fiyatları şu şekilde:
GRAM ALTIN FİYATI
31 Mayıs Cuma günü gram altın 249,24 liradan alınırken, 249,32 liradan satılıyor.
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