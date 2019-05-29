, e-ihale sitesi üzerinden uygun fiyatlara araba ve eşya satışları yapıyor. Cep telefonu bataryasından cipe, bıçağa, amortisörden kol saatine kadar ürünlersunuluyor. Bazı ürünler ise adet olarak değil birçok parça bir arada satılıyor. İkinci el ya da sıfır olarak bulunan ürünlerin satışları internet üzerinden. İhaleye ilişkin olarak başlangıç fiyatı, süresi, malın özellikleri, hangi işletmede bulunduğu gibi bilgiler sitede bulunuyor. Vatandaşlar, eihale.gov.tr adresinden ihalelere katılabiliyor.Piyano - 24 bin 540 TLCep telefonu 478 TL