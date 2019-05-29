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’nın e-ihale sitesinden kelepir fiyata otomobil ve eşya satılıyor

’nın e-ihale sitesinden kelepir fiyata otomobil ya da eşya almak mümkün. 24 bin 540 liraya piyano, 110 bin liraya lüks otomobil satılıyor...

e-ucuzluk!
Ticaret Bakanlığı, e-ihale sitesi üzerinden uygun fiyatlara araba ve eşya satışları yapıyor. Cep telefonu bataryasından cipe, bıçağa, amortisörden kol saatine kadar ürünler e-ihale ile satışa sunuluyor. Bazı ürünler ise adet olarak değil birçok parça bir arada satılıyor. İkinci el ya da sıfır olarak bulunan ürünlerin satışları internet üzerinden teklifle gerçekleşiyor. İhaleye ilişkin olarak başlangıç fiyatı, süresi, malın özellikleri, hangi işletmede bulunduğu gibi bilgiler sitede bulunuyor. Vatandaşlar, eihale.gov.tr adresinden ihalelere katılabiliyor.



Piyano - 24 bin 540 TL




Cep telefonu 478 TL



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