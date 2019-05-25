Otoyol ev fiyatlarını uçurdu

Yap- işlet - devret modeliyle 2017 yılında yapımına başlanan Menemen-AliağaÇandarlı Otoyolu, bölgedeki konut fiyatlarını 2 yılda ortalama yüzde 45 artırdı. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa. com'un verilerine göre, İzmir Menemen'de konutlar son 1 yılda yüzde 11.34, son 2 yılda yüzde 39.86 oranında değer kazandı. Gelecek 6 ay içinde bölgede yüzde 0.72 değer düşüşü bekleniyor. Menemen'de ortalama değerlerle konutların brüt alanı 130 metrekare, metrekare birim fiyatı 2 bin 200 lira, konut fiyatı 286 bin lira, geri dönüş süresi 21 yıl olarak belirlendi. Menemen'de konutta en fazla değer kazanan mahalleler sırasıyla Kemal Atatürk, Ulus, 9 Eylül, İstiklal ve 30 Ağustos oldu. Yatırımın geri dönüşü dikkate alındığında ise en hızlı kazandıran semtlerin sırasıyla 9 Eylül, İnönü, 85. Yıl Cumhuriyet ve Kemal Atatürk olduğu belirtiliyor.
ALİAĞA'DA ARTIŞ %28.57
İzmir Aliağa'da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 0.22, son 2 yılda yüzde 28.57 oranında arttı. Gelecek 6 ay içinde bölgede yüzde 0.69 oranında değer artışı bekleniyor. İlçede ortalama değerlerle konutların brüt alanının 130 metrekare, metrekare birim fiyatının 2 bin 269 lira, konut fiyatının 294 bin 970 lira, geri dönüş süresinin 18 yıl olduğu bildirildi.
ÇANDARLI'DA 321 BİN LİRA
Dikili Çandarlı'da ortalama değerlerle konutların brüt alanı 95 metrekare, metrekare birim fiyatı 3 bin 381 lira, konut fiyatı 321 bin 195 lira, geri dönüş süresi 26 yıl olarak kayıtlara geçti. Dikili'de konut fiyatları en fazla yükselen mahalleler sırasıyla Uzunburun, Salimbey, Cumhuriyet ve Gazipaşa olarak belirlenirken; geri dönüş itibariyle en hızlı kazandıran mahallelerin sırasıyla Salimbey, Gazipaşa, Çandarlı ve İsmetpaşa olduğu belirtildi.
YAVUZ KARAMAN
ALİAĞA'DA ARTIŞ %28.57
İzmir Aliağa'da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 0.22, son 2 yılda yüzde 28.57 oranında arttı. Gelecek 6 ay içinde bölgede yüzde 0.69 oranında değer artışı bekleniyor. İlçede ortalama değerlerle konutların brüt alanının 130 metrekare, metrekare birim fiyatının 2 bin 269 lira, konut fiyatının 294 bin 970 lira, geri dönüş süresinin 18 yıl olduğu bildirildi.
ÇANDARLI'DA 321 BİN LİRA
Dikili Çandarlı'da ortalama değerlerle konutların brüt alanı 95 metrekare, metrekare birim fiyatı 3 bin 381 lira, konut fiyatı 321 bin 195 lira, geri dönüş süresi 26 yıl olarak kayıtlara geçti. Dikili'de konut fiyatları en fazla yükselen mahalleler sırasıyla Uzunburun, Salimbey, Cumhuriyet ve Gazipaşa olarak belirlenirken; geri dönüş itibariyle en hızlı kazandıran mahallelerin sırasıyla Salimbey, Gazipaşa, Çandarlı ve İsmetpaşa olduğu belirtildi.
YAVUZ KARAMAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.