İstihdam bayramı

Türkiye'nin atıştırmalık sektör şirketlerinden Şölen, bayram hazırlıklarını tamamladı. Bayramı 15 marka, 66 farklı lezzetle karşılayacaklarını söyleyen Şölen CEO'su Elif Çoban, "Bayram döneminde 50 bini aşan satış noktasında hizmet vereceğiz, bunun için 6 bin 500 ek istihdam sağlayacağız" dedi. Gaziantep'te bulunan çikolata fabrikalarının dünyanın ilk 3 fabrikasından biri olduğunu anlatan Çoban, "Üretim kapasitemizden aldığımız güç ile bayrama sadece 2 ay kala üretime başlıyoruz. En taze ürünü sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. Sektörü ve 30'uncu yılını kutlayan Şölen'i değerlendiren Elif Çoban, şu noktaların altını çizdi:
2018 bayram döneminde ikramlık kategorisinde ciro pazar payımızı yüzde 40.2'ye yükselterek liderliği elden bırakmadık.
Avrupa'nın en yaygın market ağı Lidl'ların Türkiye'den ilk stratejik tedarikçisi olduk. Avrupa'da ve ABD pazarında 5 yılda 5 kat büyüyerek, 150 milyar dolarlık getiriye ulaşmak istiyoruz.
Kilosu 30 liranın altında olan ürün çikolata değildir.
2020 için 2 fabrika daha açma planımız var.
ESNAF UMUTLU
Esnaf, Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliğine odaklanırken, başta gıda ve giyim olmak üzere birçok sektörde 'bayram bereketi' bekleniyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Bayramın canlılığı 10 gün öncesinden kendini belli ediyor. 300'ü aşkın sektörden esnafımız vatandaşın taleplerini karşılamak için hazırlık yaptı. Bayramda piyasalarda büyük bir hareketlilik bekliyoruz" dedi. Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş da üretim odaklı ekonomiye ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sektör temsilcileriyle karar verdik, bayram öncesi yüzde 30-50 indirime gidiyoruz" diye konuştu.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
2018 bayram döneminde ikramlık kategorisinde ciro pazar payımızı yüzde 40.2'ye yükselterek liderliği elden bırakmadık.
Avrupa'nın en yaygın market ağı Lidl'ların Türkiye'den ilk stratejik tedarikçisi olduk. Avrupa'da ve ABD pazarında 5 yılda 5 kat büyüyerek, 150 milyar dolarlık getiriye ulaşmak istiyoruz.
Kilosu 30 liranın altında olan ürün çikolata değildir.
2020 için 2 fabrika daha açma planımız var.
ESNAF UMUTLU
Esnaf, Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliğine odaklanırken, başta gıda ve giyim olmak üzere birçok sektörde 'bayram bereketi' bekleniyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Bayramın canlılığı 10 gün öncesinden kendini belli ediyor. 300'ü aşkın sektörden esnafımız vatandaşın taleplerini karşılamak için hazırlık yaptı. Bayramda piyasalarda büyük bir hareketlilik bekliyoruz" dedi. Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş da üretim odaklı ekonomiye ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sektör temsilcileriyle karar verdik, bayram öncesi yüzde 30-50 indirime gidiyoruz" diye konuştu.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
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