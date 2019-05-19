Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 19.05.2019 14:02
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 14:02

Ülkeleri Ekonomik Topluluğu üyesi 15 ülke ortak paraya geçiyor!

Ülkeleri Ekonomik Topluluğu () üyesi ülkeler arasında ortak para birimi kullanılmasına yönelik taslak çalışma tamamlandı.

Resmen açıklandı! 15 ülke ortak paraya geçiyor...

Ortak para birimi komisyon başkanı Jean-Claude Brou, gazetecilere yaptığı açıklamada, üye ülkeler arasında ortak para birimine geçilmesi amacıyla hazırlanan taslak çalışma üzerine haziranda geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağını söyledi.

Brou, "Toplantıya üye ülkelerin merkez bankası yöneticileri, ekonomi ve finans bakanlarıyla bölgede faaliyet gösteren önde gelen firmalar katılacak." ifadelerini kullanan Brou, ortak para biriminin ortak pazar ve rahat seyahat açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Ortak para sisteminin 2020'de üye ülke devlet başkanları tarafından onaylanması bekleniyor.

, 1975'te 15 ülkesi tarafından bölgede ekonomik entegrasyonu teşvik etmek amacıyla kuruldu. Üyeleri arasında , Senegal, Nijer, Mali, Liberya, , Togo, Gine, Gine Bissau, Gana, Gambiya, Fildişi Sahili, Cabo Verde, ve Benin bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBatı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu üyesi 15 ülke ortak paraya geçiyor!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri