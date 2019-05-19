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  • 19.05.2019 12:23
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 13:54

Bakan Varank müjdeyi verdi! Girişimci gençlere 200 bin TL hibe...

Sanayi ve : " 'nın ikinci çağrısı sonuçlandı. Teknoloji odaklı proje yürüten 146 genç girişimcimize 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz."

Bakan müjdeyi verdi! 200 bin TL hibe...

Sanayi ve , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfınca düzenlenen "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Ödül Töreni'ne katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı'nın ikinci çağrısı sonuçlandı. Teknoloji odaklı proje yürüten 146 genç girişimcimize 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz." dedi.

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