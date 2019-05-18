Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.03 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.08 TL seviyesinden başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 6.0381 TL'yi, en yüksek ise 6.0949 TL'yi gördü. Avrupa tarafında, hafta başından bu yana düşüş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi, dün de yüzde 0,25 azalışla 1,1180'e geriledi. Değer kaybeden avrodan destek bulan Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,74, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,37 yükseliş kaydetti.

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Dolar, haftanın son iş günü 17 Mayıs 2019 saat 09.30 itibariyle 6,0780 lira alış fiyatı, 6,0790 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro ise 6,7990 lira alış fiyatı, 6,8000 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.03 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.08 TL seviyesinden başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 6.0381 TL'yi, en yüksek ise 6.0949 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 17.25 itibarıyla 6.0490 TL seviyesinde işlem görürken, 6.8135 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.7554 TL seviyesinde bulunuyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Avrupa tarafında, hafta başından bu yana düşüş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi, dün de yüzde 0,25 azalışla 1,1180'e geriledi. Değer kaybeden avrodan destek bulan Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,74, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,37 yükseliş kaydetti.

İngiltere'de, mayıs ayının ikinci yarısıyla birlikte Brexit'e ilişkin haber akışının arttığı görülüyor. İngiltere'de Başbakan Theresa May'in haziranın ilk haftasında Avrupa Birliği ile varılan ayrılık anlaşmasını tekrar oylamaya sunacağı ve kaybetmesi durumunda partisinden istifa edeceği haberleri gündemin odağına yerleşti. Sterlin/dolar paritesi haberlerle değer kaybını devam ettirerek 1,2783 ile 3 ayın en düşüğe geriledi.