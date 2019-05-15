Esnafa yıpranma payı

9 bin prim gün ile emekli olan esnaf ve sanatkar bu sürede indirim bekliyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200'e indirilmeli" dedi. Palandöken, esnafın emeklilikte diğer kesimlerle eşit haklara sahip olmadığını belirtti. SSK'lı çalışanlar 7 bin 200 prim gün sayısıyla emekli olurken esnaf ve sanatkarın 9 bin iş gününü doldurmak zorunda kaldığına dikkati çeken Palandöken, "Esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerden fazla olması, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır" değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, SSK'lı ve Bağ-Kur'lu ayrımlarına son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, Prim borcu bulunanların da sağlık hizmetlerinden tam olarak faydalanmasının önü açılmalı" dedi.
- Ekonomi
- 15.05.2019
- Gazete
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