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Esnafa yıpranma payı

2.5 milyon esnaf için erken emeklilik gündeme geldi. Başkanı Palandöken, ‘Yıpranma payı düşünülerek, prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200’e indirilmeli’ çağrısı yaptı.

Esnafa yıpranma payı
9 bin prim gün ile emekli olan esnaf ve sanatkar bu sürede indirim bekliyor. Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200'e indirilmeli" dedi. Palandöken, esnafın emeklilikte diğer kesimlerle eşit haklara sahip olmadığını belirtti. 'lı çalışanlar 7 bin 200 prim gün sayısıyla emekli olurken esnaf ve sanatkarın 9 bin iş gününü doldurmak zorunda kaldığına dikkati çeken Palandöken, "Esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerden fazla olması, 'nın eşitlik ilkesine aykırıdır" değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, SSK'lı ve Bağ-Kur'lu ayrımlarına son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, Prim borcu bulunanların da sağlık hizmetlerinden tam olarak faydalanmasının önü açılmalı" dedi.

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