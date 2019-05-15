Bakan açıkladı: “Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı yüzde 24 arttı”

Turizmde yüzleri güldüren güzel haber Bakan Ersoy'dan geldi. Turizm sezonunu yükselişle açan Türkiye'nin Nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 24 artış yakaladığını belirten Bakan Ersoy, Nisan verilerine göre en büyük yabancı ziyaretçi artışının yüzde 48 ile Almanya'dan yaşandığını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 yılı Nisan ayına ilişkin turizm verileri hakkında ilk bilgileri paylaştı.

Bakan Ersoy, "Türkiye geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yakaladığı ivmeyi Rus ve İngiliz ziyaretçi artışlarıyla sürdürüyor. Türkiye'yi Nisan ayında en çok ziyaret eden Almanları yüzde 34 artış ile ikinci sırada Ruslar ve yüzde 31 artış ile de üçüncü sırada İngilizler izliyor."