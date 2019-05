Tarımkart’la ödeme kolaylığı

2018'de CardFinans TarımKart 'ı üreticilerin hizmetine sunan QNB Finansbank , çiftçilerin tarım sal faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmayı amaçlıyor. Çiftçiler, CardFinans TarımKart'larıyla anlaşmalı üye işyerlerinden yapacakları alışverişlerindeyararlanarak, ödemelerini hasat tarihlerine kadar erteleyebiliyor. Ek olarak, TarımKart sahibi çiftçiler 7/24 tüm QNB Finansbank ATM 'lerinden 2 yıla varan vadeler ile taksitli kredi kullanabiliyor ve ihtiyaç duydukları her an ATM'den kredili mevduat hesaplarına ulaşarak nakit çekim işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Tüm bunlara ek olarak, aylık düzenli geliri olmayan çiftçiler SGK & Bağ-Kur prim ödemeleri için CardFinans TarımKart ile otomatik ödeme talimatı verebiliyor; aylık prim borçlarını yılda bir defa hasat tarihlerinde ödeyebiliyor.QNB Finansbank Tarım Bankacılığı ve Gayrimenkul Projeleri Finansmanı Direktörüçiftçilere son 3 yıl içerisinde 6 milyar liranın üzerinde finansman sağladıklarını belirterek, "Sadece bu yılın ilk 4 ayında 700 milyon lira yeni finansman sağladık" dedi. Çağlar, şöyle konuştu: "En büyük hedefimiz; çiftçilerimizin üretim yaparken yanlarında olarak onların sorunlarını çözmek. Yaygınlaşan şube ağımız ve artan iş birlikleriyle daha fazla çiftçimize ulaşarak sektöre sağladığımız finansman desteğini her geçen gün artırıyoruz'ın yanı sıra çiftçilerimizin finansman ihtiyaçlarını; hasat zamanlarını da dikkate alarak onlara özel ödeme planları ile sunduğumuz kredi imkanları ile karşılıyoruz. QNB Finansbank olarak 2019 yılında da üretimin devamlılığı için tarım ve hayvancılık sektörünün yanında olmaya devam edeceğiz.QNB FİNANSBANK, çiftçilerin üretim aşamasındaki ihtiyaçlarını karşılamak için anlaşmalı kurum ağını da genişletiyor. Çiftçiler Opet & Sunpet'ten CardFinans Tarım Kart ile yapacakları akaryakıt alımlarında 6 ay faizsiz dönem ile hasatta ödeme avantajından yararlanabiliyor. QNB Finansbank çiftçilere Tarım POS yetkisine sahip 22 MEPAŞ ödeme noktasında 2 ay faizsiz dönem ile hasatta ödeme kolaylığı sunuyor.