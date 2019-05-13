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Tezgaha künye geliyor

Sebze-meyvede tarladan sofraya fiyat farkını ve üretim şeklini gösteren ürün künyeleri, marketlerden sonra pazar yerlerine de gelecek.

Tezgaha künye geliyor
İlk olarak marketlerde başlayan ürün künyesi uygulamasının başta pazar yerleri olmak üzere tüm perakende satış noktalarında yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda da sona gelindi. Böylece tüketici, pazardaki etiketlerde de ürün künyesi görebilecek. Tarla-pazar farkı gözler önüne serilecek. Kimlik vazifesi gören künyede malın üretim ya da ithal tarihi, üreticinin adı soyadı, ticaret unvanı, malın miktarı, üretim yeri ya da gümrük kapısı, üretim şekli (iyi tarım, organik, geleneksel), malın alış fiyatı ve işletme adı (malın bulunduğu kişi ya da yer) gibi bilgiler yer alıyor. Uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla piyasanın şeffaflaşması ve gıda güvenilirliğine yönelik etkin bir takip mekanizmasının oluşması hedefleniyor. Tüketici sağlığının korunması açısından özel önem taşıyan, üretim esnasında kullanılan tarımsal ilaç ve gübre bilgilerinin de gelecek dönemde künyede yer almasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu arada Ticaret Bakanlığı'nın, marketlerde satılan sebze ve meyvelerin künye bilgileriyle tarladan sofraya yolcuğunu gösteren Halk Kayıt Sistemi () Mobil uygulaması, kısa sürede 200 bin kullanıcıya ulaştı. HKS sıyla tüketiciler ürün künyelerinde yer alan karekodları mobil uygulama vasıtasıyla sorgulayarak künyede yer alan tüm bilgilere daha kolay ve hızlı şekilde erişebiliyor.

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