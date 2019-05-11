Kapadokya’ya otoyol dopingi

Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili yasa teklifini Meclis'e sunarak Kapadokya'yı koruma altına alan hükümet, Ankara-Niğde otoyolundaki çalışmaları da hızlandırarak bölgede turizmin gelişmesine katkı sunacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Niğde otoyolu ile Ankara'yı; Aksaray, Nevşehir ve Niğde üzerinden Akdeniz ve Güneydoğu bölgesine bağladıklarını belirterek, "Böylece Avrupa-Ortadoğu otoyol bağlantısı da kesintisiz hale gelecek. Kapadokya'ya ulaşımı, 2020'de bitecek otoyolla daha konforlu yapacağız" dedi.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
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