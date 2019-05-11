Türkiye'den bu yılın ilk 4 ayında İtalya, Almanya ve Fransa başta olmak üzere 105 ülkeye fındık satıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın Ocak-Nisan döneminde 93 bin 437 ton fındık ihracatı karşılığında 570 milyon 178 bin 85 dolar gelir elde edildi. İhracatta 148 milyon 997 bin 996 dolarla İtalya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 105 milyon 81 bin 101 dolarlık ihracatla Almanya ve 51 milyon 368 bin 290 dolarlık ihracatla Fransa izledi. Bu dönemdeki fındık ihracatının yüzde 49'unu tek başına Trabzon gerçekleştirdi.
- Ekonomi
- 11.05.2019
- Gazete
En fazla fındık İtalya’ya gitti
- Kur operasyonunda 3. perde!
- Dolar ve euro düşüşe geçti! Borsa yükseliyor
- Trafik cezası sorgulama nasıl yapılır?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.