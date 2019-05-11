Bugünkü
Takvim

En fazla fındık ’ya gitti

En fazla fındık İtalya’ya gitti
Türkiye'den bu yılın ilk 4 ayında , ve başta olmak üzere 105 ülkeye fındık satıldı. çılar Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın Ocak-Nisan döneminde 93 bin 437 ton fındık ihracatı karşılığında 570 milyon 178 bin 85 dolar gelir elde edildi. İhracatta 148 milyon 997 bin 996 dolarla İtalya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 105 milyon 81 bin 101 dolarlık ihracatla Almanya ve 51 milyon 368 bin 290 dolarlık ihracatla Fransa izledi. Bu dönemdeki fındık ihracatının yüzde 49'unu tek başına gerçekleştirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEn fazla fındık İtalya’ya gitti
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri