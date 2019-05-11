2019 WhatsApp Web girişi! Teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan uygulamalar ile kullanıcıların iletişim sağlaması daha kolay oluyor. Son zamanların popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp ise iletişim için farklı fırsatlar sunuyor. Aynı zamanda WhatsApp Web sürümü ile de bilgisayar üzerinden WhatsApp kullanılabiliyor. Peki Whatsapp Web girişi nasıl yapılır? İşte 2019 WhatsApp Web girişi! Merak edilen detaylar haberimizde... WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden!

WhatsApp Web'i Açmak İçin;

1- Bilgisayarınızdan web.whatsapp.com adresine gidin.

2- Telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın.

iOS için; Ayarlar >> WhatsApp Web'e gidin.

Android için; Sohbetler >> Menü >>WhatsApp Web'e gidin.

Nokia S60 için; Menü >> WhatsApp Web'e gidin.

Windows Phone için; Menü >> WhatsApp Web'e gidin.

BlackBerry için; Ekranı yukarıdan aşağıya çekin >> WhatsApp Web'e gidin

WhatsApp'ın internet sayfasını açtıktan sonra telefonunuzdan tekrar WhatsApp uygulamasını açın. WhatsApp>>Ayarlar bölümüne giderek WhatsApp Web seçeneğine dokunun.

Bilgisayarınızın WhatsApp Web sayfasında yer alan QR kodunu telefonunuzun kamerasını odaklayarak taratın. QR kodunu tarattıktan sonra artık

WhatsApp'ı hem bilgisayarınızdan hem de telefonunuzda kontrol edebilirsiniz.

WHATSAPP NASIL KULLANILIR?

WhatsApp'ı indirmek ve yüklemek için yapmanız gerekenler; Telefonunuza uygulamayı App Store'den yükleyin. (Android telefon kullanıyorsanız Google Play'e girin) App Store'u açın ve sağ altta yer alan büyüteç işaretine tıklayın. Üstte gelen kutuya WhatsApp yazın ve gelen uygulama penceresinde Free yazan yeri tıklayıp telefonunuza indirin. Uygulamayı bulun ve açın. Kayıt olurken sizdene GSM telefonu numaranız soracak, girin ve sonra numaranıza SMS ile gelen kodu girerek hattınızı doğrulayın.

Cep telefonu rehberinizde bulunan kişileri WhatsApp tarayarak, uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı listeleyecek. Listelenen arkadaşlarınızla anlık olarak artık sohbet edebilirsiniz. WhatsApp, iPhone dışında blackberry, Nokia ve Android tabanlı telefonlarda kullanılabiliyor. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden!

Whatsapp indirmek için hangi adımları takip etmeniz gerektiği konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bunun için sizlere farklı yollar göstereceğiz. Yapmanız gereken doğru yeri indirmeniz ve tablet yada telefonlarınıza yanlış yazılımlar yüklemekten kendinizi korumanız olacaktır. Sizler için WhatsApp indirmek her zaman güvenir olacaktır eğer sayfamızı takip ederdi okursanız watsap güvenli şekilde sayfanıza indirmeyi başaracaksınız Mobil Whatsapp indirmek için yapmanız gereken tablet yedek pil sinirden bu linki tıklayarak ilgili sayfaya yönlendirilmek olacaktır Programa onay vermeniz halinde indir yavaşlayacak küçük bir program olduğu için çok kısa sürede telefonunuza inecektir.

Facebook kurmak için cep telefonu numaranız kullanıyor yani siz birine WhatsApp bilgilerinizi verdiniz de herhangi bir kullanıcı adı değil cep telefon veriyor olacaksınız.

WhatsApp nedir

WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden!

WhatsApp kullanabilmeniz için telefonunuzun internete bağlı olması gerektiğinden ya kablosuz ağa bağlanmanız ya da bir mobil internet paketi almış olmanız gerekiyor.

WhatsApp kullanabilmeniz için mesajlaşacak arkadaşınızın da WhatsApp kullanması gerekiyor. Böylelikle sınırsız mesajlaşmak, resim, video ve ses kaydı göndermek ve ücretsiz telefonla görüşmekmümkün.

Dünyanın neresinde olursanız olun internet bağlantınızın olduğu her yerden sevdiklerinizle mesajlaşmak, çektiğiniz fotoğrafları veya videoları gönderebilmek varken neden yapmayasınız?