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  • 10.05.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 11:30

'nden emsal niteliğinde karar! O paralar iade edilecek

'ta 'ne başvuruda bulunan bir vatandaş, elektrik şirketinin aldığı ek güvence bedelinin iadesini istedi. Konuyu görüşen heyet vatandaşın bu talebini haklı bularak ek güvence bedelinin iadesine karar verdi.

Tüketici Hakem Heyeti ek güvence bedelinin iadesine karar verdi. Belli bir tutarın üzerinde elektrik tüketimi olan kullanıcılar serbest tüketici konumuna geçerek istedikleri firmayla perakende satış sözleşmesi yapıyordu. Böylelikle firmalarla pazarlık yapma ve elektriği daha ucuz kullanma avantajı kazanıyorlardı.

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