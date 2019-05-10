Tüketici Hakem Heyeti ek güvence bedelinin iadesine karar verdi. Belli bir tutarın üzerinde elektrik tüketimi olan kullanıcılar serbest tüketici konumuna geçerek istedikleri firmayla perakende satış sözleşmesi yapıyordu. Böylelikle firmalarla pazarlık yapma ve elektriği daha ucuz kullanma avantajı kazanıyorlardı.